Названо число медиков, умерших за время пандемии в мире

Более 100 тысяч медиков скончались от коронавируса с января 2020 по май текущего года, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли умереть от COVID-19 в период с января 2020 по май этого года. Вот почему важно, чтобы медицинские работники были вакцинированы в приоритетном порядке", – сказал глава ВОЗ, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы.