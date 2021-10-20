Россия планирует новые инвестиции в Азербайджан

Российские бизнес-представители планируют несколько рабочих поездок в Азербайджан до конца текущего года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

"Ранее визит был 23 июля текущего года, в Баку находилась бизнес-миссия для определения перспективных сфер сотрудничества. 17-18 ноября группа отечественных компаний планирует вновь посетить Азербайджан", – сказала Захарова, отметив, что Россия заинтересована в расширении делового присутствия в Азербайджане.

"Мы рассматриваем такую совместную работу как важную составляющую отношений Москвы и Баку и будем этому всячески содействовать", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.