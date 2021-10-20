«Мы провели мониторинг на пляжах в Мардакяне, Шувелянах, Бузовна, Бильгя и Нардаране. Всего на 12-километровой береговой линии были обнаружены трупы 16 каспийских тюленей. На многих из них видны раны, нанесенные сетями, что позволяет говорить о том, что их убили рыбаки. Рыбаки выбрасывают в море тела погибших тюленей, которые запутались в сетях. Затем волны прибивают их к берегу», – говорится в сообщении.

Гибель тюленей связывают с выловом рыбы. Так тюлени попадают в синтетические сети и погибают.

За последние несколько дней на апшеронском побережье Каспия были обнаружены 16 мертвых тюленей. Информацию распространили экоактивисты.

Отметим, что каспийский тюлень является единственным млекопитающим на Каспии и считается самым мелким видом тюленей в мире. Они включены в Красную книгу Азербайджана и считаются исчезающим видом.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНА Сулейман Сулейманов также отмечает, что в последнее время участились случаи гибели тюленей от рук рыбаков.

«Неделю назад мы провели мониторинг на пляже в Пиршаги и нашли трупы десяти тюленей. Все они погибли, попав в сети рыбаков», – сказал он.

Эксперт добавил, что рыбаки очень агрессивно настроены к тюленям, потому, что те зачастую питаются рыбой, попавшей в сети.

«Мы наблюдаем, что у большинства погибших тюленей были тяжелые резанные раны. Рыбаки наносят раны тюленям, которые запутались в их сетях», – сказал он.

Сулейман Сулейманов считает, что хоть рыбаки и занимаются выловом рыбы по лицензии, права убивать тюленей им никто не давал.

«Ситуация не меняется. Ответственные органы говорят, что будут приняты меры, но ничего не меняется. Каждый день мы сталкиваемся с одним и тем же. Популяция каспийских тюленей стремительно сокращается. Уже погибло 50-80% их популяции на Каспии», – сказал он.