Рыбаки убивают тюленей на каспийском побережье наши проблемы
За последние несколько дней на апшеронском побережье Каспия были обнаружены 16 мертвых тюленей. Информацию распространили экоактивисты.
Гибель тюленей связывают с выловом рыбы. Так тюлени попадают в синтетические сети и погибают.
«Мы провели мониторинг на пляжах в Мардакяне, Шувелянах, Бузовна, Бильгя и Нардаране. Всего на 12-километровой береговой линии были обнаружены трупы 16 каспийских тюленей. На многих из них видны раны, нанесенные сетями, что позволяет говорить о том, что их убили рыбаки. Рыбаки выбрасывают в море тела погибших тюленей, которые запутались в сетях. Затем волны прибивают их к берегу», – говорится в сообщении.
Отметим, что каспийский тюлень является единственным млекопитающим на Каспии и считается самым мелким видом тюленей в мире. Они включены в Красную книгу Азербайджана и считаются исчезающим видом.
Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНА Сулейман Сулейманов также отмечает, что в последнее время участились случаи гибели тюленей от рук рыбаков.
«Неделю назад мы провели мониторинг на пляже в Пиршаги и нашли трупы десяти тюленей. Все они погибли, попав в сети рыбаков», – сказал он.
Эксперт добавил, что рыбаки очень агрессивно настроены к тюленям, потому, что те зачастую питаются рыбой, попавшей в сети.
«Мы наблюдаем, что у большинства погибших тюленей были тяжелые резанные раны. Рыбаки наносят раны тюленям, которые запутались в их сетях», – сказал он.
Сулейман Сулейманов считает, что хоть рыбаки и занимаются выловом рыбы по лицензии, права убивать тюленей им никто не давал.
«Ситуация не меняется. Ответственные органы говорят, что будут приняты меры, но ничего не меняется. Каждый день мы сталкиваемся с одним и тем же. Популяция каспийских тюленей стремительно сокращается. Уже погибло 50-80% их популяции на Каспии», – сказал он.
Эксперт призвал запретить ввоз в страну синтетических сетей, потому, что попавшие в них тюлени не могут выбраться. В эти сети также попадают молодые осетры, что становится причиной их массовой гибели.
По его словам, падение уровня Каспия также создало угрозу популяции проходных и полупроходных рыб, которые метут икру вблизи берега.
«В 2000 году во время проведения научных исследований в наши сети попали 52 осетра. В этом году попала всего одна рыба размером в 47 см. Это говорит о том, что в Каспии практически не осталось рыбы. В начале следующего месяца, мы проведем очередные замеры», – сказал он.
Как заявила haqqin.az представитель Службы охраны биоразнообразия Минэкологии и природных ресурсов Арзу Самедова, их ведомство также провело мониторинги на местах обнаружения мертвых тюленей.