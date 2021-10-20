Минтруда и Фонд YAŞAT будут вместе помогать ветеранам войны

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения и Фонд YAŞAT подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщили haqqin.az в Минтруда.

На мероприятии было рассказано о широкомасштабных мерах поддержки семьям шехидов и раненым в Отечественной войне.

Было отмечено, что одно из направлений этих мер связано с предоставлением услуг по социальной реабилитации раненным в ходе Отечественной войны и обеспечением их средствами реабилитации.

Согласно Меморандуму, стороны будут сотрудничать в направлении предоставления лицам, которые стали инвалидами, защищая территориальную целостность Азербайджана, а также раненным в ходе Отечественной войны и не получившим инвалидность лицам направлений в соответствующие медицинские учреждения и обеспечения их услугами реабилитации.