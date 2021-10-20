«Карабах» против «Кайрата», Гурбан против Курбана

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Евгением Арановским.

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 3-го тура Лиги конференций между азербайджанским « Карабах ом» и казахстанским «Кайратом».

Сегодняшняя игра – это противостояние двух главных тренеров: Гурбана Гурбанова и Курбана Бердыева. Оба имеют достаточный еврокубковый опыт, но у Бердыева более высокие достижения. Он неоднократно выводил свои команды – «Рубин» и «Ростов» - из группы в отличие от Гурбана Гурбанова, которому пока это сделать не удавалось.

Правда, после 3 туров «Карабах» стоит в турнирной таблице выше «Кайрата». С 4 очками наша команда занимает 1-е место, опережая швейцарский «Базель» по разнице забитых и пропущенных голов. У «Кайрата» и кипрской «Омонии» по 1 очку.

Напомним, «Карабах» в первых двух турах сыграл дома вничью с «Базелем» (0:0), а затем разгромил в гостях «Омонию» (4:1). «Кайрат» сыграл 0:0 с киприотами и проиграл 2:4 швейцарцам.

Сегодня в нашей группе также состоится матч «Базель» - «Омония». Он начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 4 очка, разница мячей 4-1 (2 матча)

2. «Базель» - 4, 4-2 (2)

3. «Кайрат» - 1, 2-4 (2)

4. «Омония» - 1, 1-4 (2).