Путин заявил о конце капитализма
Капитализм в существующем виде исчерпал себя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит РИА Новости.
«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал Путин.
Возможности для выхода «из клубка все более запутанных противоречий» в ее рамках подошли к концу, добавил российский президент.
По его мнению, самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире, следует считать умеренный консерватизм.