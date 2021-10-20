Путин заявил о конце капитализма

Капитализм в существующем виде исчерпал себя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит РИА Новости.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал Путин.

Возможности для выхода «из клубка все более запутанных противоречий» в ее рамках подошли к концу, добавил российский президент.

По его мнению, самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире, следует считать умеренный консерватизм.