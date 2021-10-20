Жапаров пригрозил «жестким ответом» желающим захватить территорию Киргизии

Киргизия «никогда за 30 лет ни разу не начинала конфликт с кем-либо, не захватывала чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким». С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии передачи боевой техники пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности страны, передает Anadolu со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

Жапаров отметил, что «если на границе будет спокойно, она будет под защитой, то и граждане смогут спокойно спать. Если граница ослаблена, а у пограничников нет необходимого материально-технического обеспечения, то нельзя говорить о стабильности в стране».