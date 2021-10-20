Путин не согласился с мнением Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин не согласен с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что судьба человечества в настоящее время зависит от узкого круга стран, одержавших победу во Второй мировой войне и являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

"Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать – это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода", – цитирует ТАСС слова главы российского государства.

Президент Эрдоган 18 октября раскритиковал существующее устройство ООН. «Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне», – сказал он.

По словам Путина, он обсуждал вопрос ООН с Эрдоганом, когда тот приезжал недавно в Россию. «Я сказал, что видел его тезисы, всю книжку я не прочитал, конечно. Отдельные идеи, я с ними солидарен, хороший анализ на самом деле», – рассказал Путин.

Согласно Уставу ООН пятью постоянными членами Совета Безопасности организации, обладающими правом вето, являются Россия, Китай, США, Великобритания, Франция.

