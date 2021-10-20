В Латвии закрывают популярный русский телеканал
Латвийский регулятор аннулировал лицензию "Первого балтийского канала Латвия" (ПБК), который ретранслировал программы российского Первого канала. Это был самый популярный телеканал на русском языке, сообщает Русская служба BBC.
Согласно информации, Национальный совет по радио и телевидению Латвии (регулятор) обосновал свое решение нарушениями европейского законодательства. В сообщении регулятора говорится, что ПБК пустил в эфир продукцию других СМИ – это было первым нарушением. Помимо этого, согласно своей лицензии, ПБК должен отводить 51% эфирного времени европейской продукции – это не соблюдалось.
Третье нарушение – угроза общественному здоровью: в одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селедки. Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию.
Вещание должно быть прекращено 26 октября. Согласно данным компании Kantar, в сентябре 2021 года ПБК был самым популярным русским каналом в Латвии, а также третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). Около 40% жителей Латвии – русскоязычные.