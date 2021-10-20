В Латвии закрывают популярный русский телеканал

Согласно информации, Национальный совет по радио и телевидению Латвии (регулятор) обосновал свое решение нарушениями европейского законодательства. В сообщении регулятора говорится, что ПБК пустил в эфир продукцию других СМИ – это было первым нарушением. Помимо этого, согласно своей лицензии, ПБК должен отводить 51% эфирного времени европейской продукции – это не соблюдалось.

Третье нарушение – угроза общественному здоровью: в одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селедки. Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию.

Вещание должно быть прекращено 26 октября. Согласно данным компании Kantar, в сентябре 2021 года ПБК был самым популярным русским каналом в Латвии, а также третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). Около 40% жителей Латвии – русскоязычные.