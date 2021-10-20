Арабы незаконно охотились в Билясуваре

Во время очередных контрольных мероприятий, проводимых Государственной службой экологической безопасности, были задержаны трое граждан ОАЭ за незаконную охоту на территории Билясуварского района.

Представитель Госслужбы Бахруз Магомедов сказал журналистам, что при осмотре принадлежащего нарушителям автомобиля Toyota с регистрационным номером 99-UL-996 были обнаружены выловленные этими лицами четыре козодоя. Каждый из задержанных был оштрафован на 2 000 манатов.

Представитель Госслужбы заявил, что для принятия предусмотренных законодательством мер в отношении иностранцев подготовлено письмо в Государственную миграционную службу Азербайджана.