В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе тренинга с привлечением пожарных машин оценивалось состояние водных резервуаров и гидрантов, а также условия работы для пожарных машин – возможности приближения к источникам воды и пожаротушению в целом.

Аранское региональное управление государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы МЧС, при участии Мингячевирского государственного противопожарного отряда Государственной противопожарной службы, с целью оценки оперативной обстановки провело в крупном торговом центре в Мингячевире тренинг с условной пожарной тревогой.

Лицам, ответственным за пожарную безопасность было объяснено, что установка различных заграждений, а также временных сооружений на въездах и периметрах объекта, неорганизованная стоянка автотранспорта в неназначенных местах может ограничить доступ пожарных машин к источникам воды, что в свою очередь создает серьезные препятствия для проведения противопожарных операций.

После завершения тренинга его организаторы провели просветительские беседы и отметили, что несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагическому исходу. Ответственные лица торгового объекта были предупреждены о том, что по выявленным в ходе тренингов недостаткам будут отправлены соответствующие письма, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.