Путин заявил, что придет время, когда нефть будет неоткуда брать

Страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти, но далеко не все в состоянии сделать это быстро, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас сегодня страны ОПЕК+ наращивают объемы добычи, даже чуть больше, чем договорились это делать, но это могут сделать не все...», – сказал Путин, напомнив, что в 2012-2016 годах ежегодные инвестиции в нефтедобычу составляли около 400 млрд долларов, а в последние годы они сократились до 260 млрд.

«Политические циклы в ведущих экономиках не совпадают с инвестиционными циклами, в том числе в такой важнейшей отрасли, как энергетика. Политический цикл какой? Четыре-пять лет. Что в это время делают ведущие политические силы, партии и отдельные политические деятели? Обещают, обещают все подряд и как можно больше и подешевле. Это связано в том числе с зеленой энергетикой. А результат-то какой? Банки перестают кредитовать инвестиции, инвестиции сокращаются. Подойдет момент, когда, похоже на сегодняшнюю ситуацию, рынок будет требовать горючего, а ему просто неоткуда будет взяться», – добавил Путин.