Эрдоган заявил, что Анкара так или иначе вернет выплаченные за F-35 $1,4 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудит с президентом США Джо Байденом вопрос программы F-35 на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме.

«Мы не допустим ущемления прав Турции в этом вопросе. Переговоры по участию Турции в программе F-35 продолжаются на уровне рабочих групп. Анкара так или иначе вернет 1,4 млрд долларов, выплаченные за самолеты пятого поколения», – подчеркнул Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Анголу, Того и Нигерию.

Турецкий лидер отметил, что тему F-35 обсудят в Брюсселе при личной встрече и главы оборонных ведомств Турции и США: «Хотелось бы верить в то, что мы добьемся определенных продвижений в этом вопросе».