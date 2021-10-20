Исследование: Вакцина BioNTech на 90% эффективна для детей и подростков

Вакцина от коронавируса COVID-19 разработки немецкой компании BioNTech и американской Pfizer показала 90-процентную эффективность в предотвращении коронавируса у подростков в возрасте 12-18 лет. Таковы предварительные данные исследования, проведенного израильской компанией по страхованию здоровья Clalit и Гарвардского университета.

Изучение коллективного иммунитета у подростков в Израиле проводилось с июня по сентябрь и пришлась на четвертую волну коронавируса с доминирующим дельта-вариантом.

По предварительным данным, среди полностью вакцинированных детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет фиксировалось снижение симптомов COVID-19 на 93 процента по сравнению с непривитой группой. В документе так же отмечается, что на 90 процентов снизилось количество зарегистрированных случаев заражения среди данной возрастной группы.

Профессор Бен Райс из Гарвардского университета считает, что результаты данного исследования дают обоснованные научные доказательства эффективности вакцинации в профилактике инфекций и серьезных заболеваний среди молодежи, а также в отношении эффективности вакцины BioNTech/Pfizer против дельта-варианта, который в настоящее время является доминирующим во всем мире.