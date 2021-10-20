Либерман утверждает, что «конфликт с Ираном – вопрос близкого времени»

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман заявил, что «конфликт с Ираном – это только вопрос времени – и близкого времени».

«Никакие дипломатические шаги или соглашения не остановят иранскую ядерную программу», - заявил в интервью израильскому изданию Walla Либерман.

«Они видят Северную Корею, – объяснил израильский министр, – видят ее беспрецедентное усиление. Еврейскому народу нельзя жить иллюзиями. Гитлер написал свою книгу в 1923 году, а затем захватил власть. Это проблема международного сообщества, но прежде всего наша, потому что Иран заявил, что их политика заключается в уничтожении Израиля, и они действительно имеют это в виду».

Авигдор высказался и по поводу утвержденного израильским правительством оборонного бюджета: «Было удивление, почему для ЦАХАЛа был утвержден такой большой бюджет. Деньги идут на расширение оперативных возможностей и покупку передовых боевых систем...».