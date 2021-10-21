Министры обороны Турции и США встретились в Брюсселе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел короткую встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Anadolu сообщает, что переговоры прошли на полях саммита руководителей оборонных ведомств стран альянса, который проходит в бельгийской столице.
Стороны обсудили необходимость проведения детальных консультаций с целью формирования позитивной повестки дня в преддверии предстоящего саммита лидеров стран G20 в Риме.