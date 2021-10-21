Путин: Байден поступил правильно, что вывел войска из Афганистана

Президент РФ Владимир Путин назвал правильным решение американского коллеги Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана.

«Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но он понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки, но он пошел на это - принял, взял на себя эту ответственность», — заявил российский лидер на заседании международного клуба «Валдай».

Путин отметил, что так или иначе эта ситуация отражается на доверии к США, прежде всего со стороны тех стран, которые ориентируются на них как на союзника. «То, как это произошло, конечно, мы видим. Наверное, можно было бы сделать иначе. ...Мне думается, что пройдет время, и все станет на свои места, ни к чему кардинальному это не приведет», — заметил Путин.