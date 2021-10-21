Гурбан Гурбанов и Курбан Бердыев о победе «Карабаха» над «Кайратом»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал волевую победу (2:1) команды в матче с «Кайратом» в Лиге конференций.

«Мы играли против очень хорошей команды. Они хорошо используют стандартные положения, быстро выходили из обороны в атаку. Благодарю болельщиков за великолепную поддержку. Она очень сильно нам помогла.

Я говорил игрокам, чтобы мы продолжали гнуть свою линию. Обороняющаяся команда допускает ошибки при большом давлении. Мы должны были бороться до конца.

Не буду скрывать, гол Рамиля Шейдаева меня порадовал больше. Его желание заметно невооруженным глазом. А Аббасу Гусейнову этот забитый мяч придаст уверенности.

Впереди еще три матча, в которых можно набрать 9 очков. Два матча проведем на выезде. Соперники будут очень серьезно настроены».

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев после матча заявил следующее:

«Получились два разных тайма. После первого тайма мы пытались удержать победный счет, но «Карабах» показал свою игру и победил.

Во втором тайме мы допустили много ошибок. «Карабах» заслужил победу. У команды сильная атака. Нельзя было допускать ошибки. Их было много, и соперник ими воспользовался.

У нас очень сложная группа. После сегодняшнего поражения наши шансы на выход из группы уменьшились. Но пока они есть, будем продолжать борьбу».