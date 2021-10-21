Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России встретятся в ближайшее время

«Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана на заседании трехсторонней рабочей группы рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 11 января 2021 года», – заявили правительства трех стран после состоявшейся вчера в Москве встречи.

Как сообщает армянская служба Радио Свободы, Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев договорились вновь встретиться в ближайшее время.

Какие еще вопросы, помимо разблокировки транспортных коммуникаций, обсуждали вице-премьеры трех стран, неизвестно, пишет армянское издание.

Перед отъездом в Москву вице-премьер Армении сказал, что у рабочей группы есть определенные представления по части железной дороги, есть даже предварительная договоренность о том, что разблокировка должна производиться в рамках нормативно-правовой базы стран СНГ. По словам Мгера Григоряна, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается восстановление всех железных дорог, функционировавших в советские годы. Он, однако, не уточнил, открытие какой из них является первостепенным в сегодняшней повестке дня.