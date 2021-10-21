Власти Армении назвали омбудсмена Татояна небъективным и собираются сменить

Власти Армении предложат новую кандидатуру на пост омбудсмена, когда истечет срок полномочий действующего уполномоченного по правам человека Армана Татояна. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью местным СМИ.

Григорян считает омбудсмена Армении небеспристрастным. Он отметил, что Татоян необъективен и выступает с политическими заявлениями.

По его словам, по истечении срока полномочий Армана Татояна, которому осталось работать несколько месяцев, власть выдвинет нового кандидата на пост омбудсмена.