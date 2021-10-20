Президент Ирана выдвигает экономику на первый план во внешней политике

«Развитие торговых отношений с соседними странами и странами региона является приоритетом внешней политики Ирана. Реализацией данной политики занимается МИД страны», – заявил президент Ибрагим Раиси, выступая на саммите крупных экспортеров в Тегеране. Об этом сообщает ИРНА.

Раиси отметил, что доля Ирана в региональной и мировой торговле несоизмерима с экономическими и производственными возможностями страны. По его мнению, среди стран-соседей спрос на иранскую технику очень высок.