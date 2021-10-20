В США призывают к перезагрузке отношений с Тегераном

США нуждаются в возможности для возвращения к ядерной сделке с Ираном, что позволит не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, а также поможет перезапустить американо-иранские отношения, заявил член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Ро Ханна.

"Нам нужен маневр, чтобы вернуться к сделке. Это лучший способ не позволить Ирану создать ядерное оружие и ...перезапустить американо-иранские отношения", - сказал он, добавив, что США уже сигнализировали, что могли бы снять санкции с Ирана в случае восстановления ядерного соглашения с Тегераном.