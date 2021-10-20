Арзу Гусейнова была арестована в марте этого года при возвращении из Объединенных Арабских Эмиратов. Первоначально художница должна была лететь в Тбилиси, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, ее билет в грузинскую столицу был аннулирован. Турецкая полиция арестовала девушку в одном из стамбульских отелей, обнаружив в номере художницы сумку, с тремя килограммами кокаина.

Мать Арзу заявила представителями российских СМИ, что наркотики дочери либо подбросили в Турции, либо её «втемную», использовал любовник - нигериец по имени Кингсли, с которым Арзу познакомилась в Азербайджане несколько лет назад.

«Это произошло где-то в 2016 году, - рассказала Валентина российскому телеканалу REN.tv. - Они встречались какое-то время, а потом Кингсли депортировали в Нигерию. Он был нормальным, вежливым молодым человеком. Я видела его всего раз, помню, мы тогда немного поболтали. После того, как Кингсли депортировали из Азербайджана, он поддерживал связь с моей дочерью по скайпу. Арзу любила этого парня…»

По словам женщины, два года назад Кингсли устроил Арзу Гусейновой тур по Ближнему Востоку. Поездка была очень интересной, у Арзу осталась масса впечатлений. В этом году он вновь организовал моей дочери недельную поездку – на этот раз, по маршруту Эфиопия-ОАЭ-Грузия. Арзу встретилась с ним в Эфиопии. Кингсли вручил ей сумку с какими-то вещами и попросил передать её другу в Грузии. Девушка согласилась, но уже в аэропорту Дубая ее билет в Тбилиси аннулировали, и Арзу купила билет в Стамбул.

«Когда моя дочь прилетела в Турцию, - рассказала мать Арзу, - выяснилось, что её багаж отправили в Грузию рейсом, с которого её сняли. Но ей сообщили, что чемоданы, все-таки, в Стамбуле, после чего их привезли в отель, в котором остановилась моя дочь. А потом нагрянула полиция, которая обнаружила сумку, набитую наркотиками, и арестовала мою дочь. Сам Кингсли больше на звонки не отвечал, а потом и вовсе бесследно исчез…»

По словам Валентины Гусейновой, ее дочь – одухотворенный, творческий человек и не могла иметь отношения ни к наркотикам, ни к торговле ими.

Ни Арзу Гусейнова, ни ее мать фамилию нигерийца вспомнить не могли. Мало того, при них не было даже фотографии африканского любовника Арзу.

По описаниям Арзу Гусейновой и её матери турецкая полиция составила фоторобот нигерийца Кингсли.