Путин об исключении талибов из списка террористов: кажется, к этому подходим

Решение по исключению движения "Талибан" из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, РФ будет двигаться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

Он напомнил, что решение о включении "Талибана" в список террористических организаций принято на уровне ООН. "В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим… Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении", - сказал Путин, добавив, "все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список".