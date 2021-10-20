В Израиле снова отрабатывают удар по Ирану

Военно-воздушные силы Израиля вернулись к подготовке возможной атаки на ядерные объекты в Иране. Об этом сообщил израильский 12-й канал ИТВ.

Согласно сообщению, ЦАХАЛ не занимался подобным учениями и подготовкой в течение более чем двух лет. Однако в последние дни начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави провел несколько обсуждений и дал указание: сосредоточиться на сборе разведданных, составить актуальные оперативные планы и начать проведение учений на базе этих планов.

В наступающем году ЦАХАЛ и конкретно военно-воздушные силы более активно начнут готовиться к возможному удару по иранским ядерным объектам. Выбор времени для этого шага не случаен, отмечает издание «Детали». Он происходит на фоне попыток США вернуть иранцев за стол переговоров по ядерной сделке.