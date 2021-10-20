Латвия не справляется с коронавирусом: просит о помощи

Латвия обратилась в механизм гражданской защиты ЕС за помощью в связи с загруженностью больниц пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс, слова которого приводит местный телеканал TV3.

Латвии со стороны международного сообщества сначала потребуется техническая поддержка: специальное постельное оборудование для пациентов с COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и, возможно, больничные койки. В то же время республика предупреждает ЕС, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу и привлекать иностранных врачей.

По словам министра, в худшем случае, если локдаун не даст результата, Латвии, возможно, придется попросить помощи в перемещении пациентов в соседние страны.

По сообщению Центра профилактики и контроля заболеваний, в четверг в республике зафиксирован новый суточный рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - 2 935, 23 пациента умерли. Латвия по заболеваемости ковидом сейчас занимает первое место среди стран ЕС. Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости и будут доступны только самые необходимые услуги. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00.