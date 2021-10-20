Российский врач: частая ревакцинация может привести к иммунному параличу

Слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель, считает российский врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам Кондрахина, когда регулярно используется один и тот же метод профилактики заболевания, игнорируются временные рамки, высока вероятность того, что иммунный ответ прекратится, разовьется толерантность и организм начнет привыкать к постоянной агрессии.

При слишком частой ревакцинации организм может адаптироваться: вакцина перестанет им считаться возбудителем, а когда уже появится настоящий возбудитель, антител, чтобы его уничтожить, просто не окажется, объяснил специалист.

Врач напомнил, что люди традиционно вакцинируются от гриппа раз в год, все остальное время организм отдыхает. По его мнению, такой же временной промежуток был бы идеален и в случае коронавируса.