Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 01:35

По мнению экспертов, политика перехода на экологически чистые источники энергии грозит Европе реальной катастрофой. В принципе признаки коллапса проявляются уже сегодня, накануне наступающей зимы, когда многие европейские страны, толком не успев заполнить подземные газохранилища, уже выкачивают оттуда внушительные объемы «голубого топлива» – холода наступают! Похоже, преставления о том, что будет дальше, нет ни у кого. Возглавлять процесс регулирования газового рынка, который по вине европолитиков, остался, по существу, без присмотра, в Брюсселе никто не торопится. Хотя каждый упущенный день приближает Старый Свет к точке невозврата.

Рекордный рост цен на углеводороды спровоцировал переход многих тепловых электростанций в Европе на нефть или уголь, что, в свою очередь, значительно повысило цену на энергоресурсы. К такому повороту событий европейцы, закрывшие в связи с переходом на «зеленую» энергию подавляющее большинство своих ТЭЦ, работавшие на газе, дизельном топливе, мазуте и угле, оказались абсолютно не готовы. Хотя события минувшего лета, когда из-за слабого ветра и вынужденного простоя «ветряков» пришлось возвращаться к сгораемому топливу, были достаточно тревожным сигналом о наступлении грядущих проблем. «Поймав волну» подъема цен на газ, Россия моментально ограничила его экспорт, еще больше взвинтив стоимость «голубого топлива». После чего европейцы вынужденно обратились к собственным резервам нефти и каменного угля, которых для решения проблем наступающей зимы оказалось недостаточно. И даже «токсичная» для большинства политиков Евросоюза Россия, обладающая значительными запасами нефти и каменного угля, при всем желании не может за неделю до наступления зимних холодов обеспечить в одиночку возросший спрос экономики Старого Света на ископаемые ресурсы. Мы уже не раз отмечали, что объем добычи нефти, газа, угля, других полезных ископаемых невозможно наращивать или сокращать в зависимости от сиюминутных запросов покупателей. Для этого нужны долгосрочные, стратегические контракты, которые гарантируют добывающим странам фиксированные продажи на конкретный период. Сегодня все без исключения виды углеводородного топлива изначально имеют покупателей. Их добыча носит адресный характер. Ныне уже не встретишь гигантские терриконы каменного угля или огромные, площадью в город, нефтехранилища. Скапливать «на потом» такую необъятную массу горючих ископаемых слишком опасно и очень накладно. А потому производители сразу выставляют нефть и уголь на биржу, где цены колеблются в зависимости от спроса. Что же касается гигантских газохранилищ, то это уже – забота покупателей.

Таким образом, если европейские коммунальные предприятия, все-таки, перейдут грядущей зимой на каменный уголь, цены на который ниже, чем на газ или нефть, то Россия в реальной перспективе вряд ли сможет обеспечить им Европу - потребуются поставки из других стран, например, из США, где ситуация с собственными резервами природных видов топлива немногим лучше, чем в Старом Свете. На преодоление этих трудностей у Европы могут уйти те самые десять лет, которые, как утверждают ведущие евроэкологи необходимы для перехода на использование экологически чистых источников энергии. К тому же, все инвестиции уже потекли в «зеленую» энергетику, а поиск новых месторождений традиционных ископаемых обойдется Евросоюзу в сотни миллиардов долларов. Словом, в одночасье ситуацию не исправить, время не ждет, положение тупиковое, а прогнозы специалистов даже на ближайшую перспективу носят неопределенный характер. Одни эксперты утверждают, что цена на нефть вскоре достигнет 100 долларов за баррель и выше, другие предрекают уже в обозримом будущем спад до 20-30 долларов за бочку. Так или иначе, но серьезно обсуждать сегодня перспективы энергетического рынка не берется никто.