Фуад Мурадов усиливает арабское направление

В Дубае - крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с азербайджанской общиной, осуществляющей деятельность в различных арабских странах.

В своем выступлении Ф.Мурадов подчеркнул, что в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева сотрудники комитета регулярно проводят встречи с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах. Председатель Госкомитета поздравил азербайджанскую диаспору с 18 октября – Днем восстановления государственной независимости.

Oн также передал поздравления по случаю первой годовщины блестящей победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и выразил представителям диаспоры признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, продемонстрированные в деле доведения до мировой общественности правового дела Азербайджана.