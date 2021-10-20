Фуад Мурадов усиливает арабское направление
В Дубае - крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с азербайджанской общиной, осуществляющей деятельность в различных арабских странах.
В своем выступлении Ф.Мурадов подчеркнул, что в соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева сотрудники комитета регулярно проводят встречи с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах. Председатель Госкомитета поздравил азербайджанскую диаспору с 18 октября – Днем восстановления государственной независимости.
Oн также передал поздравления по случаю первой годовщины блестящей победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и выразил представителям диаспоры признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, продемонстрированные в деле доведения до мировой общественности правового дела Азербайджана.
На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности и электронным ресурсам Госкомитета.
Позже в городе Дубай состоялось учредительное собрание Координационного совета азербайджанцев по арабским странам. В мероприятии приняли участие влиятельные представители диаспоры, деятели науки и культуры, проживающие и работающие в арабских странах. По итогам обсуждений было принято решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев по арабским странам, подготовлена дорожная карта совета, проведен обмен мнениями и заслушаны предложения наших соотечественников о его дальнейшей деятельности.
Избраны координаторы Координационного совета по Объединенным Арабским Эмиратам, Иордании, Египту, Катару, Оману и Саудовской Аравии.
Отметим, что в настоящее время действуют 14 координационных советов, охватывающих 33 страны.