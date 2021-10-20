Королеве Британии нездоровится: провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на четверг в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца, на которое ссылается BBC, сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок.

"После того как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", - сообщает Букингемский дворец.

Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков.