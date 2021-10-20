Ереван еще не выработал позиции в отношении инициативы Алиева и Эрдогана

«Армения уже представила свое мнение по формату 3+3 своим партнерам, однако четкой позиции у Еревана пока нет». Об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян в интервью Rusarminfo.

"Формат пока не уточнен. Когда будет внесена определенная ясность, мы выскажем свою позицию. Естественно, мы этот вопрос обсуждаем, представили некоторые позиции нашим партнерам, они относятся к ним с пониманием", - сказал Григорян.

Отметим, что с инициативой создания платформы 3+3 выступили лидеры Турции и Азербайджана во время подписания Шушинской декларации. Формат регионального партнерства предусматривает создание платформы шести государств региона (Турции, Азербайджана, России, Ирана, Грузии и Армении).