Вице-мэр Гориса: «Отныне иранские грузовики будут проезжать через пропускной пункт Азербайджана»

Отныне в Горисе иранские грузовики, вызвавшие недавний дипломатический скандал между Азербайджаном и Ираном, будут проходить через пропускной пункт Азербайджана. Об этом в интервью армянскому изданию Айсор.ам заявил вице-мэр города Горис Каро Кочарян.

По его словам, правительство Азербайджана завершило строительство пропускного пункта. И в настоящее время у пункта скопилось большое количество грузовых автомобилей, прибывших из Ирана.

Вице-мэр также отметил, что власти Азербайджана начали строительство автомобильной заправочной станции.

«Движение в Горисе ограничено и осуществляется раз в час», - сказал вице-мэр.