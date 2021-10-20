Илькин Шафиев, автор haqqin.az 04:25

Судя по всему, уровень политической, дипломатической и даже военной напряженности между Ираном и Азербайджаном по-прежнему не спадает, хотя некоторые аналитики уверены, что пик кризиса в целом преодолен. Как бы подтверждая этот вывод, полуофициальные иранские информагентста Fars и Mehr сообщили, что министерство транспорта Исламской Республики призвало частные грузовые фирмы Ирана не использовать более Лачинский коридор для перевозки грузов на территорию Азербайджанской Республики и не нарушать тем самым её суверенитет, а Государственная таможня Азербайджана заявила в ответ, что два иранских водителя, незаконно въехавшие на контролируемую российскими миротворцами территорию Азербайджана и задержанные на дороге Горус-Кафан, уже возвращены на родину. Выражаясь языком дипломатии, решение Баку было представлено, как акт доброй воли. Вслед за этим, вице-мэр Гориса Каро Кочарян заявил в интервью армянским СМИ, что отныне иранские грузовые автомобили будут въезжать в Горис через контрольно-пропускной пункт Азербайджана. Несмотря на видимую оттепель в отношениях двух государств, говорить об окончательном завершении конфликта между Тегераном и Баку, на наш взгляд, преждевременно. Особенно после событий последнего месяца, высветивших доселе темные стороны ирано-азербайджанских отношений.

Первое предупреждение Алиева Как известно, практика незаконных въездов иранских грузовиков через Лачинский коридор на территорию Азербайджана была одной из главных причин обострения напряженности между Баку и Тегераном. Хотя на самом деле проблема эта далеко не нова: еще в годы армянской оккупации иностранные журналисты, посещавшие эти территории, неоднократно показывали в своих репортажах и видеоматериалах колонны фур с иранскими номерами, доставлявшие в Карабах различные грузы. После того же, как Азербайджан вернул эти земли и взял под визуальный контроль Лачинский коридор, факт транспортировки в зону ответственности российских миротворцев иранских грузов сомнительного свойства (ряд изданий утверждает, что речь, в частности, идет также об оружии и боеприпасах) не мог не вызвать ответной реакции Азербайджана. Об этом, собственно, и рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu президент Ильхам Алиев. По словам президента, он поделился с Ираном своими опасениями только для того, чтобы не нарушать атмосферу традиционно дружеских, добрососедских отношений между двумя мусульманскими государствами. Когда же Тегеран не отреагировал на замечание президента, Азербайджан официально, по дипломатическим каналам, выразил претензии Ирану, потребовав от него прекратить незаконный проезд грузовиков Исламской Республики через суверенную территорию Азербайджанской Республики.

Как известно, на ноту МИД в Тегеране также не отреагировали, а иранские дальнобойщики продолжали систематически проезжать через территорию Азербайджана, заменяя при въезде в Лачинский коридор иранские номерные знаки на армянские, рассчитывая столь примитивным способом сбить с толку азербайджанских пограничников. Понятно, что все эти нарушения фиксировались как визуально, так и с помощью специальных технических средств. В конце концов, терпение Азербайджана лопнуло, на проходящей через Губадлы дороге Горус-Кафан был установлен полицейский пост, который, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, стал взимать дорожные сборы с грузовиков, проезжающих через территорию Армению. Именно на этом посту и были задержаны два иранских водителя, возвращавшихся из незаконной поездки в Карабах. Самое неприятное заключалось в том, что Иран, вместо того чтобы остановить незаконный въезд в Карабах своих грузовиков и погасить накаляющийся конфликт ссылкой на досадное недоразумение, отреагировал на законные требования Баку непропорционально очень жестко и даже воинственно. Тегеран вспомнил о Хайбаре Со стороны официальных иранских представителей в адрес Азербайджана посыпались необоснованные, клеветнические обвинения. Ситуация дошла до того, что впервые за последние тридцать лет Иран провел на границе с Азербайджаном широкомасштабные военные учения «Покорители Хайбара», якобы, ставшие ответом Тегерана на «присутствие в регионе сионистского режима». Но ни поток угроз, ни пропагандистские измышления, ни безосновательные упреки в неблагодарности, звучавшие из уст представителей Исламской Республики, изменить позицию Азербайджана так и не смогли. Что, впрочем, закономерно: причиной возникновения напряженности между двумя государствами были не действия Баку, а безответственность Тегерана и неспособность его лидеров признавать собственную вину.

Но в конце концов, в Тегеране, все-таки, осознали, что дальнейшая эскалация напряжённости противоречит, в первую очередь, интересам Исламской Республики, после чего и было опубликовано обращение Министерства транспорта Ирана с призывом к частным грузовым компаниям Исламской Республики не использовать более Лачинский коридор для перевозки грузов на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, законные требования Азербайджана были выполнены. Эта история наглядно доказывает, что попытки говорить с Азербайджаном с позиции силы или навязать ему свою точку зрения – затея абсолютно контрпродуктивная. И на словах, и на деле Баку неоднократно подтверждал свою приверженность политике мирных, дружественных, равноправных отношений с соседними государствами. Но не ценой интересов государства и не за счет его суверенитета. Вынужденное отступление Возвращаясь к недавнему пику напряженности в отношениях двух государств, хочется обратить внимание читателей на целенаправленный характер пропагандистской кампании, развязанной против Баку религиозными, политическими и военными кругами Ирана и носившей откровенно антиазербайджанский характер. Следствием этой кампании стала активизация подпольных организаций и частных лиц, работающих при поддержке Ирана против Азербайджана. Помимо этого, в социальных сетях на территории Азербайджана резко активизировались лица, называющие себя членами вооруженной группировки «Хусейнчиляр», были выявлены и другие агенты иранского влияния, готовые сотрудничать с иностранными силами, направленными против нашей страны, и жертвовать национальными интересами своего народа.