Азербайджан начал строительство железной дороги в Кельбаджар, Агдам и Шушу

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на проходящей в Баку международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» раскрыло новые железнодорожные проекты в Карабахе.

«АЖД» начало строительство железнодорожной линии Далимамедли-Кельбаджар. На этой однопутной железнодорожной линии протяженностью 88,8 км по оси предполагается спроектировать и построить около 220 искусственных инженерных сооружений.

Кроме этого, продолжаются работы на железнодорожных линиях Барда-Агдам, Горадиз-Агбанд и начато строительство железнодорожной линии Физули-Шуша.

В настоящее время вся железнодорожная ветка топографируется с помощью беспилотника, подготовлен концептуальный план, ведутся земляные работы на очищенном от мин 39-километровом участке земли, а также строительство искусственных сооружений.

Протяженность однопутной электрифицированной железнодорожной линии Физули-Шуша составляет 83,4 км. Проект предусматривает проектирование и строительство двух новых станций - Физули и Шуша, а также около 200 объектов искусственной инженерии. В настоящее время завершены топографические изыскания железнодорожного пути и ведется строительство искусственных инженерных сооружений.