В Баку семейная ссора привела к убийству
В прокуратуру Гарадагского района поступила информация о произошедшем накануне убийстве жительницы поселка Сахиль Алии Мамедовой, 1990 года рождения.
В прокуратуре указанного района сообщили, что были установлены обоснованные подозрения в том, что муж А.Мамедовой, Вилаят Мамедов (1985 г.р.) задушил жену проволокой во время возникшей между ними ссоры.
Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Вилаят Мамедов был задержан, следственные мероприятия продолжаются.