Прилетевший из Баку самолет столкнулся с автомобилем в Алматы
Дорожно-транспортное происшествие произошло в аэропорту Алматы. Об этом сообщил казахстанский портал Informburo.
Департамент полиции на транспорте подтвердил факт ДТП, но не предоставил пока никаких подробностей.
Судя по фото, самолет столкнулся с легковым автомобилем. Самолет принадлежит компании FlyJet.kz. Руководство компании сообщило, что идёт разбирательство.
Informburo со ссылкой на данные Flightradar24 отмечает, что самолёт вылетел из Баку и приземлился в аэропорту Алматы 22 октября в 6.43.