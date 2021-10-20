Стенд AS Group Investment на Rebuild Karabakh2021

Компания AS Group Investment - один из основных участников выставки Rebuild Karabakh2021, которая стартовала в бакинском Экспо Центре 20 октября и продлится до 22 октября и посвящена восстановлению Карабаха.

Как сообщили в самой компании, AS Group Investment представила гостям проекты «Умного села». Фундамент одного из них был заложен 17 октября в селе Довлетъярлы, Физулинского района президентом Ильхамом Алиевым, другой такой проект в данный момент реализуется в селе Агалы Зангиланского района. Оба проекта вызвали большой интерес у посетителей выставки.