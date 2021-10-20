Стенд AS Group Investment на Rebuild Karabakh2021
Компания AS Group Investment - один из основных участников выставки Rebuild Karabakh2021, которая стартовала в бакинском Экспо Центре 20 октября и продлится до 22 октября и посвящена восстановлению Карабаха.
Как сообщили в самой компании, AS Group Investment представила гостям проекты «Умного села». Фундамент одного из них был заложен 17 октября в селе Довлетъярлы, Физулинского района президентом Ильхамом Алиевым, другой такой проект в данный момент реализуется в селе Агалы Зангиланского района. Оба проекта вызвали большой интерес у посетителей выставки.
Отмечается, что AS Group, реализуя концепцию «Умного села» в Зангилане, выполняет работы по правильному городскому планированию, строительству, применению «умных» решений для села, использованию альтернативных источников энергии, созданию новых производственных мощностей, а в проекте «Умное село» в Физулинском райне занимается проектными и строительными работами. «Умные села» являются одними из важных инновационных проектов, реализуемых на освобожденных территориях для создания новых рабочих мест и возвращения жителей на их исторические земли.
AS Group Investment ознакомила посетителей с проектами, реализованными по заказу государства, включая строительство зданий для беженцев и вынужденных переселенцев, строительство пограничных контрольно-пропускных пунктов, водопроводов и канализационных линий. Также гостям были продемонстрированы медиа-материалы о проектах, реализованных за счет компании - жилом комплексе премиум-класса Renaissance Palace в Баку и Villa Siena в поселке Бузовны.
Опираясь на профессиональные кадры и современные технологии, компания реализует проекты в короткие сроки.Каждый, кто хочет узнать больше об AS Group Investment, ее проектах и деятельности, может сделать это, посетив Rebuild Karabakh 2021.