Российский эксперт: Армения сделала мировую рекламу турецким «Байрактарам»
«Своим проигрышем во Второй Карабахской войне Армения сделала мировую рекламу турецким «Байрактарам» - да такую, что даже члены ОДКБ теперь закупают турецкие беспилотники».
Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«До Баку хотели дойти - а в итоге капитуляция и две полнокровные дивизии армянских дезертиров. Нет слов просто! Итог российских военных поставок в Армению очень хорошо характеризует известное выражение «Не в коня корм», - написал И.Коротченко на своей странице в Facebook.
Так, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства захотела получить на вооружение армия Кыргызстана.
Как сообщил журналистам председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, генерал (ГКНБ) Камчибек Ташиев, Бишкек уже направил в Анкару заказ на приобретение партии беспилотных летательных аппаратов.
По словам Ташиева, турецкие беспилотники поступят на вооружение кыргызской армии в ближайшее время. Он отметил, что операторы, управляющие беспилотниками уже прошли обучение в Турции, передает Анадолу.