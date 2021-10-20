Российский эксперт: Армения сделала мировую рекламу турецким «Байрактарам»

«Своим проигрышем во Второй Карабахской войне Армения сделала мировую рекламу турецким «Байрактарам» - да такую, что даже члены ОДКБ теперь закупают турецкие беспилотники».

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«До Баку хотели дойти - а в итоге капитуляция и две полнокровные дивизии армянских дезертиров. Нет слов просто! Итог российских военных поставок в Армению очень хорошо характеризует известное выражение «Не в коня корм», - написал И.Коротченко на своей странице в Facebook.



