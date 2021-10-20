Китай нашел применение для старых МиГ-19
Китай для блокировки ПВО Тайваня приступил к переделыванию истребителей типа МиГ-19, выведенных из боевого состава с 2013 года в беспилотники, сообщает Defense News.
Народно-освободительная армия Китая рассматривает модификацию старых истребителей как один из вариантов блокирования противовоздушной обороны Тайваня за счет их количества во время атаки.
Издание получило спутниковое изображение, на котором видно 50 истребителей J-6, размещенных на авиабазе Ляньчень и на базе Янтан-лы. Все они находятся в прибрежных зонах Китая, где от КНР до Тайваня – 400 км. Предполагается, что они смогут долететь до Тайваня, если это будет миссия без возвращения на базу.