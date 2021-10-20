Китай нашел применение для старых МиГ-19

Китай для блокировки ПВО Тайваня приступил к переделыванию истребителей типа МиГ-19, выведенных из боевого состава с 2013 года в беспилотники, сообщает Defense News.

Народно-освободительная армия Китая рассматривает модификацию старых истребителей как один из вариантов блокирования противовоздушной обороны Тайваня за счет их количества во время атаки.