Вниманию азербайджанцев, отправляющихся в Россию: меняется миграционное законодательство

Иностранцам в России могут разрешить совмещать цели пребывания, а также независимо от них совершать туристические поездки и получать медицинские услуги, передает РИА Новости.

Об этом заявил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.

Как отметил Адзинов, согласно разработанному миграционному законопроекту, в период разрешенного срока пребывания иностранцам можно будет менять цель пребывания без выезда за пределы России.