Вниманию азербайджанцев, отправляющихся в Россию: меняется миграционное законодательство
Иностранцам в России могут разрешить совмещать цели пребывания, а также независимо от них совершать туристические поездки и получать медицинские услуги, передает РИА Новости.
Об этом заявил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.
Как отметил Адзинов, согласно разработанному миграционному законопроекту, в период разрешенного срока пребывания иностранцам можно будет менять цель пребывания без выезда за пределы России.
"Закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания (например, работа и учеба)", – сказал представитель МВД России.
Адзинов отметил, что иностранные граждане для лечения в России смогут получить новый вид виз – обыкновенную медицинскую.
"Иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения, и сопровождающему его лицу будет оформляться обыкновенная медицинская виза", – сказал он.
Такая виза будет выдаваться на срок до одного года.