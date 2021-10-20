Новый очаг COVID выявили в Пекине
В Пекине выявлен новый очаг COVID-19, сообщает агентство Синьхуа. В уезде Чанпин (входит в административную черту города) позитивная реакция на вирус установлена у четверых местных жителей.
Неделю назад они вернулись из поездки в хошун Эджэн-Хоро-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), где на данный момент выявлено 15 инфицированных, передает ТАСС.
С признаками заболевания все четверо пекинцев отправлены в госпиталь. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, у жителей берут анализы ПЦР, информирует местная санэпидслужба.
Карантинным мерам подвергнута большая группа китайских и иностранных журналистов, освещавших неделю назад запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). По данным на пятницу, которые сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае было выявлено 43 новых случая COVID-19, в том числе – 28 «местных». Еще установлено 26 новых случаев с бессимптомным протеканием заболевания.