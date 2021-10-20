Новый «рекорд»: обнаружен человек, дольше всех в мире болевший коронавирусом

Обнаружена пациентка, дольше всех в мире болевшая коронавирусом, ее результат — 335 дней — побил предыдущий «рекорд» россиянки, проболевшей коронавирусом в течение 318 дней. Об этом сообщают американские медики из больницы Национального института здоровья в Бетесде, штата Мэриленд (США).

40-летняя американка весной 2020 года обратилась в больницу с жалобами на лихорадку, головную боль, насморк и кашель, которые не проходят вот уже 11 дней. Анализ на коронавирус дал положительный результат. После прохождения лечения состояние женщины не улучшилось, у нее начались патологические процессы в легких. На протяжении долгих месяцев женщину то выписывали с улучшениями, то снова госпитализировали.

Первые три месяца из-за того, что после выписки у женщины временно исчезали симптомы, положительные результаты анализа на коронавирус перед выпиской считали ошибкой, ложно-положительным результатом. Однако вскоре вирусная нагрузка (количество вирусных частиц в пробе) возросла и женщина вновь была госпитализирована с ухудшениями.