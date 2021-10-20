Япония подняла истребители из-за вертолетов России и Китая

Японские истребители по тревоге были подняты в воздух после того, как российские и китайские вертолеты совершили полеты вблизи территории страны, сообщил заместитель генсека японского правительства Есихико Исидзаки.

«Российский военный корабль и судно ВМС Китая накануне прошли Сангарский пролив, также по пять кораблей России и Китая оказались рядом с островом Хонсю. После этого с палуб судов взлетели по одному вертолету», – сказал Исидзаки на пресс-конференции в Токио.

Заместитель генсека правительства Японии не прокомментировал цели прохода российских и китайских кораблей.