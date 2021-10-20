ИГИЛ хотело взорвать Россию: спецоперация ФСБ ВИДЕО
Предотвращен теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления СВУ.