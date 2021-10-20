Германия призывает пригрозить России оружием

НАТО должна продемонстрировать России свою готовность применить оружие, в случае необходимости. Об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает РИА Новости.

По её словам, Альянсу следует уделить повышенное внимание защите стран Балтии. Министр заявила, что российская сторона систематически нарушает воздушное пространство этих государств, и это является основанием для привлечения особого внимания Альянса к региону.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море», - заявила Крамп-Карренбауэр.