Германия призывает пригрозить России оружием
НАТО должна продемонстрировать России свою готовность применить оружие, в случае необходимости. Об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает РИА Новости.
По её словам, Альянсу следует уделить повышенное внимание защите стран Балтии. Министр заявила, что российская сторона систематически нарушает воздушное пространство этих государств, и это является основанием для привлечения особого внимания Альянса к региону.
«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море», - заявила Крамп-Карренбауэр.
Также глава оборонного ведомства обвинила Кремль в периодических кибератаках и также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости. По его словам, это стало бы ответом на «агрессивные действия России».