Азербайджанец приревновал девушку к узбеку: в ход пошел нож

В Кировском районе Санкт-Петербурга два мигранта поссорились на почве ревности. В ход пошел нож, приезжий из Узбекистана попал в больницу, передают российские СМИ.

21 октября, в 00:25 в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома №10 по проспекту Ветеранов.

На место происшествия выехали полицейские. В квартире был обнаружен 36-летний гражданин Узбекистана. Медики выявили у пострадавшего сочетанную травму головы, груди, живота, резаную рану левой теменной области, задней поверхности груди слева, проникающую резанную рану живота. В тяжёлом состоянии мужчина был госпитализирован.

В этот же день вечером на улице Кржижановского по горячим следам полицейские задержали подозреваемого, 31-летнего гражданина Азербайджана. Было установлено, что злоумышленник на почве ревности несколько раз ударил ножом пострадавшего.

Злоумышленника доставили в полицию, поместили в изолятор. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.