В Армении антирекорд по смертности от коронавируса

За последние сутки в Армении зарегистрировано 2 146 новых больных коронавирусом, общее количество выявленных случаев с начала пандемии достигло до 291 052, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За минувшие 24 часа от осложнений COVID-19 скончались 47 человек, что является антирекордом с начала пандемии. С марта 2020 года в Армении умерли 7 192 с подтвержденным коронавирусом.