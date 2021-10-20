В Армении антирекорд по смертности от коронавируса
За последние сутки в Армении зарегистрировано 2 146 новых больных коронавирусом, общее количество выявленных случаев с начала пандемии достигло до 291 052, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
За минувшие 24 часа от осложнений COVID-19 скончались 47 человек, что является антирекордом с начала пандемии. С марта 2020 года в Армении умерли 7 192 с подтвержденным коронавирусом.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии увеличилось на 4 155, скончались 40 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране выявлено 684 337 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране скончались 9 657 человек, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19.