Общественный совет «Азеригаз» отправился в Ленкорань и выслушал жалобы жителей
Члены Общественного совета при Производственном объединении «Азеригаз» во главе с его председателем Хаялом Башировым посетили Ленкоранский район, чтобы ознакомиться с деятельностью местного регионального управления газоснабжения, с текущей ситуацией в сфере газоснабжения и провести общественный контроль в этой сфере.
Вместе с Хаялом Башировым в Ленкорань отправились зампредседателя Общественного совета Рашад Гулиев, другие его члены - Шабан Насиров, Эльчин Салманов и Заур Гулиев.
В первую очередь, члены Общественного совета, сотрудники Ленкоранского регионального управления газоснабжения, а также представители руководящего состава зон обслуживания по Ленкоранскому, Астаринскому, Лерикскому, Джалилабадскому, Билясуварскому, Масаллинскому и Ярдымлинскому районам посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Затем они посетили могилы погибших в 1-й и 2-й карабахской войнах. После этого в административном здании Ленкоранского регионального управления газоснабжения ПО «Азеригаз» состоялась встреча членов Совета с населением.
Предложения и проблемы граждан были выслушаны, каждое обращение зарегистрировано. Глава Ленкоранского регионального управления газоснабжения Азер Мусаев дал поручения по решению ряда проблем на месте. По другим вопросам Общественный совет решил подать ряд обращений к руководству ПО «Азеригаз».