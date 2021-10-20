Общественный совет «Азеригаз» отправился в Ленкорань и выслушал жалобы жителей

Члены Общественного совета при Производственном объединении «Азеригаз» во главе с его председателем Хаялом Башировым посетили Ленкоранский район, чтобы ознакомиться с деятельностью местного регионального управления газоснабжения, с текущей ситуацией в сфере газоснабжения и провести общественный контроль в этой сфере.

Вместе с Хаялом Башировым в Ленкорань отправились зампредседателя Общественного совета Рашад Гулиев, другие его члены - Шабан Насиров, Эльчин Салманов и Заур Гулиев.