В видеозаписи на Кантере надета футболка с изображением далай-ламы, которого китайское правительство считает опасным тибетским сепаратистом.

После публикации видеоролика в КНР удалили все матчи "Бостон Селтикс" из "китайского интернета". Кроме того, в стране перестанут транслировать матчи с участием "Бостона", что отразится на доходах клуба.

More than 150 Tibetan people have burned themselves alive!! — hoping that such an act would raise more awareness about Tibet.



I stand with my Tibetan brothers and sisters, and I support their calls for Freedom.#FreeTibet #FreedomShoes pic.twitter.com/MKxfs1l7GA