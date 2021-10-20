Тюркоязычные страны призвали противостоять «индустрии лжи»

Anadolu сообщает, что в работе форума принимают участие более 350 участников, в том числе представители стран - членов Тюркского совета: Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), представители ведущих СМИ, ученые, высокопоставленные государственные чиновники, известные блогеры и студенты факультетов коммуникаций.

Медиафорум Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств / ССТГ) на тему «Фундаментальное прошлое, сильное будущее» начал свою раьоту в Стамбуле. Мероприятие, организатором которого выступает Управление по связям Администрации президента Турции, продлится до 24 октября.

На открытии медиафорума глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что тюркоязычные страны должны сообща активно взаимодействовать в вопросе противодействия дезинформации и потоку лжи: «Турция воспринимает «индустрию лжи», разворачиваемую против Турции и дружественных стран в СМИ и соцсетях, в качестве угрозы национальной безопасности. Поток дезинформации и лжи финансируется отдельными зарубежными кругами и структурами. Мы не допустим формирования пятой колонны под предлогом свободы слова».

По его словам, тюркоязычные страны должны сформировать здоровую совместную информационную площадку, исключающую любые посягательства «киберимпериалистов». «Анкара готова и далее вносить вклад в устранение вызовов имиджу тюркоязычных государств, активно бороться с потоками дезинформации», - продолжил представитель администрации турецкого лидера.

На форуме будут обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере киноиндустрии и СМИ, а также совместная борьба с дезинформацией, в том числе в соцсетях.