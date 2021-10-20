Тюркоязычные страны призвали противостоять «индустрии лжи»
Медиафорум Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств / ССТГ) на тему «Фундаментальное прошлое, сильное будущее» начал свою раьоту в Стамбуле. Мероприятие, организатором которого выступает Управление по связям Администрации президента Турции, продлится до 24 октября.
Anadolu сообщает, что в работе форума принимают участие более 350 участников, в том числе представители стран - членов Тюркского совета: Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), представители ведущих СМИ, ученые, высокопоставленные государственные чиновники, известные блогеры и студенты факультетов коммуникаций.
На открытии медиафорума глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что тюркоязычные страны должны сообща активно взаимодействовать в вопросе противодействия дезинформации и потоку лжи: «Турция воспринимает «индустрию лжи», разворачиваемую против Турции и дружественных стран в СМИ и соцсетях, в качестве угрозы национальной безопасности. Поток дезинформации и лжи финансируется отдельными зарубежными кругами и структурами. Мы не допустим формирования пятой колонны под предлогом свободы слова».
По его словам, тюркоязычные страны должны сформировать здоровую совместную информационную площадку, исключающую любые посягательства «киберимпериалистов». «Анкара готова и далее вносить вклад в устранение вызовов имиджу тюркоязычных государств, активно бороться с потоками дезинформации», - продолжил представитель администрации турецкого лидера.
На форуме будут обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере киноиндустрии и СМИ, а также совместная борьба с дезинформацией, в том числе в соцсетях.